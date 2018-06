Melania Trump bezoekt detentiecentra migrantenkinderen

De Amerikaanse presidentsvrouw Melania Trump heeft twee detentiecentra voor migrantenkinderen bezocht in Texas, waar meer dan 2000 kinderen verblijven. De first lady keerde zich eerder deze week tegen het harde migratiebeleid van haar man, waarbij kinderen van illegale migranten aan de grens met Mexico werden gescheiden van hun ouders.

Mogelijk heeft de first lady zelfs de hand gehad in de beleidswijziging van Trump. Gisteren besloot de president, na nationale en internationale ophef, via een decreet dat illegale migranten weliswaar moeten worden vastgezet, maar dan samen met hun kinderen.

Vandaag zou het Huis van Afgevaardigden stemmen over twee migratiewetten. Een van de wetsvoorstellen stelt dat de Dreamers, volwassen illegalen die al vanaf hun jeugd in de VS wonen, geen papieren krijgen. Deze wet is inmiddels weggestemd.

De stemming over de andere wet, waarin de scheiding van ouders en kinderen aan bod komt, maar ook de financiering van een grensmuur om migranten tegen te houden, is uitgesteld tot morgen.

Melania: 'Wees aardig voor elkaar'

Melania Trump sprak tijdens haar rondleiding met de directeur van het Upbring New Hope Children's Center, een projectleider en een medisch coördinator. Toen zij aankwam zei ze zich erop te verheugen de kinderen te ontmoeten.

In een van de klaslokalen van het centrum ging Trump in gesprek met de kinderen. De kinderen, die gemiddeld ruim 40 dagen in het centrum verblijven, antwoordden haar in het Engels en het Spaans, schrijft persbureau AP. Een aantal van hen had T-shirts aan met de tekst 'We Are One' (Wij zijn één). "Wees aardig voor elkaar", zei Trump. Op de foto's is zij vooralsnog niet te zien met kinderen. Waarschijnlijk mogen ze niet worden gefotografeerd.

Het initiatief voor de rondleiding komt van de first lady zelf, zegt haar woordvoerder, en haar echtgenoot vond dat prima. "Ze kondigde aan naar Texas te gaan en hij steunde haar in dat besluit."