Vakgenoten over bekroonde André van Duin: 'Op school deden we hem allemaal na'

De acterende cabaretier

Het vroege werk van Van Duin bevat veel absurditeit en hilariteit. "Van Duin was vaak, zowel in theater als op tv, het onschuldige, schlemiel-achtige type", zegt Eveline Mol, artistiek leider van het Cameretten Festival. "Veel grappen gingen volgens de klassieke aangever, afmaker-opzet. Hij kopte de ballen in."

"Dat maken van sketches vanuit gekke situaties en scènes: dat zie je minder in het cabaret van nu", vervolgt Mol. "Je ziet er zeker wel sporen van terug, bijvoorbeeld in het werk van Alex Klaasen en Plien en Bianca, maar het is tegenwoordig meer beïnvloed door de stand-upcomedy, verhalen die gaan over iemands privé-leven." Ze zou het leuk vinden als er weer wat meer van terugkomt. "Het meer acteren van de cabaretier. Want dat zie ik minder, en dat vind ik best een verlies."