Tien kazernes onder toezicht vanwege vieze keukens

Tien kazernes staan onder toezicht vanwege slechte hygiëne in de keukens. Dat heeft staatssecretaris Visser bekendgemaakt in een debat met de Tweede Kamer. Het gaat om acht landmachtkazernes, de vliegbasis in Woensdrecht en het Meeuwennest in Den Helder, dat al langer in het nieuws is vanwege rattenvallen en muizenkeutels.

CDA-Kamerlid Bruins Slot, die om de top tien van vieze keukens had gevraagd, is onaangenaam verrast. "Ik kom in het rijtje ook Oldenbroek tegen. Dat was in 2007 al een gribuszooi toen ik daar als militair zat." Bruins Slot vindt het onaanvaardbaar omdat militairen niet even makkelijk ergens anders een broodje kunnen halen.

Visser belooft dat er zo snel mogelijk verbeteringen worden aangebracht in de keukens. Die zijn volgens haar zo slecht geworden door de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Daardoor is het probleem niet van vandaag op morgen opgelost, zegt Visser.