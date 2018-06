Invoering VAR komend seizoen in eredivisie op losse schroeven

Er dreigt uitstel voor de Video Assistant Referee (VAR) in de eredivisie na het vastlopen van de onderhandelingen met scheidsrechters. De voetbalbond heeft bekendgemaakt dat de gesprekken over de arbeidsvoorwaarden van de scheidsrechters zijn vastgelopen.

De door de KNVB aangeboden arbeidsvoorwaarden zijn door de BSBV, de Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal, afgewezen. De KNVB stelt dat de eis van de BSDV om iedere videoscheidsrechter een minimum aantal wedstrijden toe te wijzen een breekpunt was in de onderhandelingen.

Tekort

Volgens de voetbalbond dreigt er een tekort aan videoscheidsrechters. De KNVB geeft aan dat het nog steeds de bedoeling is om bij het begin van de competitie met videoscheidsrechters te werken.

Het is de bedoeling dat de videoscheidsrechter dit seizoen actief is in de eredivisie, de play-offs, de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal en een deel van de KNVB-beker.