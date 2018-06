Satudarah doet mee aan motorrit Middelburg, leden mogen niet in hesjes

De Rit voor de Molukken mag zaterdag in Middelburg doorgaan, maar deelnemende Satudarah-leden mogen niet als zodanig herkenbaar zijn. Het verbod op kledingstukken, vlaggen of motoren met logo's van de motorclub geldt niet alleen voor vertrek- en aankomststad Middelburg maar ook voor de gemeentes waar de rit doorheen gaat, heeft burgemeester Harald Bergmann besloten.

Satudarah werd maandag door de rechter verboden, omdat de vereniging zich schuldig zou maken aan criminele activiteiten. In de praktijk betekent het verbod onder meer dat het logo van de Molukse motorclub verboden is en dat de leden niet langer mogen samenkomen in clubhuizen.

Verbod geldt ook voor supportclubs

De advocaat van Satudarah, Erik Thomas, verwacht dat de leden gehoor zullen geven aan het Middelburgse verbod, omdat ze de opbrengsten voor het goede doel niet in gevaar willen brengen. Met de Rit voor de Molukken en de bijbehorende optredens wordt geld opgehaald voor kinderen op de eilanden.

Thomas noemt het verbod een interessante testcase. Het is het eerste publieke optreden van Satudarah sinds de uitspraak. De advocaat hoopt nu met het OM afspraken te kunnen maken over wat er wel en niet is toegestaan.

Het verbod geldt ook voor gerelateerde clubs, als Saudarah en Supportcrew 999. Bergmann heeft het besluit genomen in goed overleg met de organisatie van de rit, schrijft Omroep Zeeland.