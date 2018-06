Matsende juryleden kunstschaatsen geschorst

'Duidelijk voorbeeld gesteld'

Het Nederlands kunstschaatsjurylid Jeroen Prins zegt telefonisch: "Het is duidelijk dat deze twee juryleden nationale voorkeur hebben getoond en er wordt nu een duidelijk voorbeeld gesteld. De hele wereld kan zien dat de Chinezen duidelijk een nationale voorkeur hebben vertoond en dat is niet goed voor het imago van de sport en het imago van de officials. Het jureren moet transparant zijn, eerlijk en fair."

Prins maakt zich al langer zorgen over 'national bias', nationale voorkeur van juryleden, in het kunstrijden. Prins was als Nederlandse vertegenwoordiger aanwezig op het recente ISU-congres in Spanje. Nederland maakte zich er op dat congres hard voor dat de term 'nationale bias' (het bevoordelen van een landgenoot door hogere scores of een concurrent benadelen door lagere scores) in de schaatsreglementen werd opgenomen. Dat voorstel werd aangenomen.

Prins: "De Chinezen gaven in hun verweerschrift aan dat national bias niet in de regels staat. Ze hebben geprobeerd zich op die manier te verweren. National bias is nu in de reglementen verankerd en er worden nu procedures opgesteld om jurywaarderingen die naar bias rieken meteen te onderzoeken."