Jonge Filipijnse kinderen gered uit online seksnetwerk met hulp van Nederland

Op de Filipijnen zijn 18 kinderen uit een online seksnetwerk gehaald. De Filipijnse politie kreeg daarbij hulp uit Nederland en Australiƫ. De kinderen waren tussen de vijf maanden en 12 jaar oud en werden door hun familie aangeboden voor misbruik via internet.

Mensen uit de hele wereld, waaronder uit Nederland, lieten de kinderen op bestelling misbruiken. Ze gaven via chatgesprekken aan wat ze wilden zien, spraken een prijs af en konden het misbruik daarna via de webcam rechtstreeks bekijken.

Grootouders

De Filipijnse politie kreeg bij het onderzoek hulp van een Nederlandse politieman in Manilla. Hij is speciaal voor het bestrijden van kindersekstoerisme op de Filipijnen gestationeerd. Ook was een medewerker van het Team High Tech Crime uit Nederland een tijdje in Manilla om te helpen.

Op verschillende plekken in de Filipijnen zijn kinderen uit huis gehaald. Zo werden in het noorden van het land vijf kinderen uit een woning gehaald die door hun ouders en grootouders werden aangeboden voor online seksshows.

De Nederlandse politie-liaison in Manilla is geschrokken van het gemak waarmee mensen seksshows kunnen kopen. "Het is heel laagdrempelig allemaal. Zowel de kopers als de aanbieders lijken het misbruiken van kinderen de normaalste zaak van de wereld te vinden." Een show kost gemiddeld tussen de 15 en 25 euro.