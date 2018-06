Geen dubbele petten meer voor 'Schiphol-ambtenaren'

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur maakt een einde aan de dubbele petten van haar 'Schiphol-ambtenaren'. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer naar aanleiding van berichtgeving van de NOS.

Tot dusver hadden die ambtenaren op het ministerie twee rollen: ze adviseerden Schiphol bij het opstellen van het milieueffectrapport (MER) en zouden dat rapport vervolgens ook moeten goedkeuren. Van het rapport hangt veel af. Op basis van de berekeningen in dit milieurapport wordt besloten hoeveel Schiphol mag groeien na 2020.

Uit mails die de NOS in handen had gekregen bleek dat er veel contact was tussen Schiphol en het ministerie bij het opstellen van het milieueffectrapport. Juristen hadden daar kritiek op: "Om de schijn van partijdigheid te voorkomen zou je beide rollen strikt moeten scheiden", oordeelde Gijs Hoevenaars van de onafhankelijke Commissie MER.

Van Nieuwenhuizen schrijft dat ze nu een "functiescheiding" op het ministerie gaat aanbrengen. Wanneer het milieueffectrapport verschijnt, is niet duidelijk. Volgens de minister bevindt het zich in de "afrondende fase".