Stakingen streekvervoer uitgesteld naar woensdag

De stakingen in het stads- en streekvervoer worden twee dagen uitgesteld. Dat melden de vakbonden die onderhandelen over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer.

Werknemers wilden maandag het werk neerleggen, dat voornemen om te staken is nu verplaatst naar woensdag. Volgens CNV en FNV zijn er signalen dat de extra tijd kan helpen om het cao-conflict op te lossen. "Misschien blijkt het ijdele hoop, maar dat zal dan vanzelf blijken", schrijft CNV in een persbericht. "Dankzij de forse stakingsdruk bewegen werkgevers nu. Er is een opening om verder te praten", zegt FNV-onderhandelaar Paula Verhoef.

De bonden willen dat er afspraken komen over vermindering van de werkdruk. Ook willen ze meer loon dan de werkgevers bieden.

In het streekvervoer is dit voorjaar al vaker gestaakt, zowel landelijk als regionaal. Tot dusver heeft dat niet tot een oplossing geleid. Nadat de onderhandelaars in januari een overeenstemming hadden bereikt, werd het loonbod van 8,3 procent voor drie jaar van de hand gewezen door FNV-leden.