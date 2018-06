Kapitein is een van de overlevenden van veerramp in Indonesië

Een van de overlevenden van de veerbootramp in Indonesië is de kapitein van het schip. Hij is aangehouden voor verhoor. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar een kleine 200 opvarenden.

De veerboot zonk maandag op het Tobameer in Noord-Sumatra, in slecht weer. Er waren meer dan 200 mensen aan boord, terwijl er niet meer dan zestig op mochten. Er zijn achttien overlevenden gevonden en tot nu toe drie doden geborgen.

Zwaar getraumatiseerd

De kapitein heeft de ramp overleefd. Hij is meegenomen naar het hoofdkantoor van de politie. Hij kan nog niet worden verhoord, omdat hij volgens de autoriteiten zwaar getraumatiseerd is. "Hij is verantwoordelijk voor de overbelasting van de boot", zegt correspondent Michel Maas. "En voor het feit dat er nergens op het schip reddingsvesten lagen."

De kans dat er nu nog overlevenden worden gevonden, is nihil. Het wrak is nog steeds niet gevonden, dat ligt waarschijnlijk honderden meters diep. Veel passagiers zullen in het wrak liggen, denkt Maas: "De boot zonk toen het hard waaide, dus veel mensen waren naar binnen gegaan. Het was er overvol, ze konden geen kant op."

Schreeuwende mensen

Op de Indonesische televisie wordt voortdurend een video getoond van vlak na het moment van omslaan van de veerboot. Daarin is te zien dat veel mensen zich vastklampen aan de boot, anderen liggen verderop in het water. Ook is er een video waarin te zien is dat de opvarenden van een andere veerboot de drenkelingen te hulp schieten. Ze gooien reddingsboeien en reddingsvesten naar de schreeuwende mensen in het water.

Honderden familieleden van passagiers wachten in een haven bij het Tobameer wanhopig op nieuws. De ramp is de ergste in Indonesië in meer dan tien jaar tijd.