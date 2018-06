'Boeren in ontwikkelingslanden krijgen minder van Nederlandse supermarkten'

Ook gaat bij de onderzochte supermarkten een steeds kleiner deel van elke euro die consumenten besteden naar de werknemers en boeren in ontwikkelingslanden. "Zo'n twintig jaar geleden was dat nog meer dan 10 cent per euro, nu is dat minder dan 8 cent", stelt Ioan Nemes, mensenrechten- en bedrijvenexpert bij Oxfam. Volgens hem heeft dat te maken met het feit dat de afgelopen jaren grote supermarktketens zijn samengegaan. Die zijn daardoor nog groter geworden en hebben nog meer macht.

Nemes: "Jumbo en Albert Heijn hebben samen in Nederland meer dan helft van de markt in handen. Door die macht kunnen ze meer druk uitoefenen op leveranciers, zodat ze zelf meer geld overhouden. Dat vertaalt zich in slechte arbeidsomstandigheden, slechte prijzen voor boeren en uitbuiting."

In plaats daarvan zouden ze hun macht juist moeten gebruiken om de situatie te verbeteren, vindt Oxfam. "Ik kan als consument niet alles weten, wat er in zo'n product zit en hoe het gemaakt is. Deze partijen hebben wel de middelen om dit te checken en te regelen, zij moeten dit doen."