'Nederlanders zijn tevreden met sociaal leven'

En hoe meer je sociale dingen doet, des te tevredener je bent, blijkt verder uit het onderzoek. Volwassenen die dagelijks of wekelijks sociaal contact hebben met anderen zijn het meest tevreden: 87 procent en 81 procent. Verandert dat in maandelijks contact, neemt de tevredenheid af naar 67 procent. Van de volwassenen die hun familie, vrienden of buren minder dan een keer in de maand zien, spreken of schrijven is nog 42 procent tevreden.

Ook maakt het uit wélke mensen je vaak ziet. Contact met vrienden is het belangrijkst: als mensen minder dan een keer in de maand contact hebben met vrienden, is nog maar 55 procent tevreden. Contact met buren is voor Nederlanders het minst belangrijk, daar geeft ruim 71 procent aan nog blij te zijn met het sociale leven bij maandelijks contact.