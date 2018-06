Panama Papers-bedrijf kende klanten niet, nieuwe Nederlandse namen

Mossack Fonseca, het Panamese bedrijf dat centraal stond in het schandaal rond de Panama Papers, wist in veel gevallen niet wie zijn klanten waren. Hiermee overtrad de juridische en zakelijk dienstverlener wet- en regelgeving.

De Süddeutsche Zeitung kreeg na een nieuw lek bij het kantoor 1,2 miljoen documenten in handen. Via het International Consortium of Investigative Journalists deelde de Duitse krant de bergen informatie met ruim 100 journalisten, onder wie in Nederland verslaggevers van het FD en Trouw.

Internationale regels tegen terrorismefinanciering en witwassen dwingen financiële instellingen te weten met wie zij in zee gaan. Maar Mossack Fonseca wist kort na de Panama Papers van veel bedrijven niet wie de eigenaren waren. Dit gold voor 70 procent van de 28.500 klanten op de Britse Maagdeneilanden en voor 75 procent van 10.500 brievenbusmaatschappijen in Panama, zoals FD en Trouw schrijven.

Het bedrijf wist onder meer niet wie de klanten waren door ingewikkelde constructies, tussenpersonen en zogenoemde aandelen aan toonder. Die papieren konden gemakkelijk overgedragen worden aan andere eigenaren, en zijn sinds 2006 afgeschaft.

Vastgoedmagnaat en erfgenamen V&D

In het nieuwe lek, waar gegevens tot eind 2017 in zitten, staan 180 nieuwe Nederlandse namen. Onder hen zijn twee achterkleinkinderen van V&D-grondlegger Anton Dreesmann, een honorair consul en een Amsterdamse vastgoedmagnaat. In het lek van 2016 stonden ruim 500 Nederlandse namen.

Eerder dit jaar werd bekend dat Mossack Fonseca werd opgeheven. Het bedrijf is de enorme reputatieschade en de economische schade na de Panama Papers niet meer te boven gekomen.