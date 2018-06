Verdachte van overval darter Van Barneveld aangehouden

De politie heeft een verdachte aangehouden voor de overval op het huis van darter Raymond van Barneveld. De identiteit is van de arrestant is niet bekendgemaakt.

Zaterdagochtend trof de 52-jarige vrouw van Van Barneveld drie mannen aan in haar huis, nadat ze was wakker geworden van geluid. Na een worsteling vluchtte Silvia van Barneveld de tuin in. Ze hield aan de worsteling een paar blauwe plekken over.

De politie heeft één verdachte gearresteerd, maar sluit meerdere aanhoudingen niet uit, meldt Omroep West.