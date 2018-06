Eeuwenoude kanonnen gevonden in oud koopvaardijschip

Bij een opgraving in de Noordoostpolder zijn vier eeuwenoude kanonnen gevonden in een koopvaardijschip. Ze zijn volgens de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen nog volledig intact. Er zijn ook honderden kanonskogels en musketkogels gevonden.

De vondst van de kanonnen is bijzonder, omdat koopvaardijschepen op de Zuiderzee normaal geen bewapening hadden. "Ze zijn zo goed als vuurklaar, ook al hebben ze driehonderd jaar onder water gelegen", zeggen de onderzoekers tegen Omroep Flevoland.

De vondsten worden schoongemaakt en geconserveerd. "We hopen te kunnen achterhalen wie de gieter van de kanonnen is."

Te groot voor Zuiderzee

Uit onderzoek van het hout blijkt dat het schip uit de achttiende eeuw stamt en tussen 1715 en 1720 is vergaan op de Zuiderzee. Uit vooronderzoek in 2016 bleek dat het tussen de 30 en 35 meter lang was. Daarmee was het volgens projectleider Yftinus van Popta veel te groot voor de Zuiderzee, die in die jaren ondiep was.

Binnenkort wordt een open dag georganiseerd en mogen mensen naar het schip komen kijken. De kanonnen zijn dan alleen op foto's te zien omdat ze te kwetsbaar zijn om in de buitenlucht te worden tentoongesteld.