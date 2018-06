Berlijn ligt te gevoelig, daarom is migrantentop in Brussel

Voorlopig komen er tien landen naar de speciale migrantentop komende zondag in Brussel, onder wie premier Rutte en zijn Belgische collega Michel. De top is een idee van de Duitse bondskanselier Merkel.

Aanvankelijk wilde Merkel de bijeenkomst in Berlijn organiseren, maar onder druk van andere EU-landen heeft ze daar, volgens de Süddeutsche Zeitung, van afgezien omdat een bijeenkomst in de Duitse hoofdstad te gevoelig ligt. Bovendien krijgt het overleg een meer Europees karakter door het in Brussel te houden.

Merkel wilde aanvankelijk ook, zo meldt de krant, dat voorzitter Tusk van de Europese Raad de minitop zou organiseren. De Pool zou hebben geweigerd, omdat hij nooit ontmoetingen met slechts een deel van de EU-landen organiseert. Tusk vindt dat hij de voorzitter is van alle landen en wil dan ook dat zoveel mogelijk landen aan de top deelnemen.

Politieke veenbrand

Na de weigering van Tusk werd dinsdag tijdens een bijeenkomst in Meseberg van Merkel en de Franse president Macron besloten om de speciale bijeenkomst door Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, te laten organiseren in Brussel.

Het gaat om een informele ontmoeting, waar geen conclusies worden getrokken of besluiten genomen. Het is de bedoeling om een richting aan te geven, die moet helpen de politieke veenbrand te stoppen die woedt door de komst van veel migranten naar Europa. In plaats van te ruziën over hoe die moeten worden opgevangen, moeten de lidstaten overleggen, en dat overleg moet tijdens de formele top die al gepland stond voor volgende week plaats vinden.

Tusk vervolgt ondertussen zijn rondreis door Europa om te proberen de leiders op één lijn te krijgen over het migrantenbeleid.

Dat daar nog heel wat werk voor nodig is, zie je in deze video: