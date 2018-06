Paul McCartney komt met nieuw album

De Engelse zanger Paul McCartney komt voor het eerst in vijf jaar met een nieuw album. Het heet Egypt Station en is vernoemd naar een kunstwerk dat hij in 1988 maakte.

De plaat werd opgenomen in Los Angeles, Londen en Sussex en is geproduceerd door Greg Kurstin, die ook met Adele en de Foo Fighters heeft gewerkt. Op Egypt Station, dat in september uitkomt, staan 14 nummers, waaronder I Don't Know en Come On To Me.

Pinkpop

De voormalige Beatle stuurde de afgelopen dagen aanwijzingen de wereld in, waardoor al werd gespeculeerd dat er een nieuwe plaat aan zat te komen.

McCartney's laatste nieuwe album kwam in 2013 uit. Drie jaar later kwam hij met een compilatie-album. De zanger, die deze week 76 werd, trad in 2015 op in de Ziggo Dome en stond een jaar later op Pinkpop.