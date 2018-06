Meer aanslagen, maar minder doden door terrorisme in Europa in 2017

Het aantal terroristische aanslagen in de Europese Unie is vorig jaar gestegen naar 205. In 2016 werden er nog 142 gepleegde, mislukte en verijdelde aanslagen geregistreerd. Desondanks is het aantal doden door terrorisme wel gedaald, van 142 in 2016 naar 62 in 2017. De cijfers staan in de nieuwe terrorismemonitor van de Europese politieorganisatie Europol.

Vrijwel alle doden vielen vorig jaar bij aanslagen door jihadisten, onder meer in Londen, Barcelona en Manchester. Toch maakte het aantal jihadistische acties in 2017 met 16 procent maar een klein deel uit van alle aanslagen. De meeste aanslagen (67 procent) werden beraamd door afscheidingsbewegingen, zoals de IRA in Noord-Ierland.

In 2017 hebben negen EU-lidstaten gemeld dat er een terroristische aanslag is gepleegd, verijdeld of mislukt. De meeste meldingen kwamen uit Groot-Brittannië (107, waarvan een groot deel is gerelateerd aan het conflict in Noord-Ierland), gevolgd door Frankrijk (54), Spanje (16), Italië (14) en Griekenland (8). In België en Duitsland waren twee aanslagen, in Finland en Zweden één.

Amateuristisch

Europol constateert in het terrorismerapport verder dat het aantal jihadistische aanvallen weliswaar toeneemt, maar dat de aanslagen wel 'amateuristischer' worden. Ze zijn minder grondig voorbereid en uitgevoerd.

De meeste aanslagplegers opereren alleen, als zogenoemde lone wolves, al zijn er soms wel vrienden of familieleden die op de hoogte zijn van de ideeën van de daders en in enkele gevallen ook assisteren bij de voorbereiding van een aanslag.

Volgens de Europese politie-organisatie is er geen reden om aan te nemen dat de dreiging van jihadistische aanslagen de komende jaren afneemt. Het zogenoemde kalifaat van Islamitische Staat in Syrië en Irak mag dan zijn ingestort, er zullen volgens Europol genoeg mensen overblijven die worden geïnspireerd door het gedachtegoed van IS en andere extremistische organisaties, zoals al-Qaida.