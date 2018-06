Schipholtoren krijgt complexe opknapbeurt

Hoe nodig deze verbouwing is bleek vorig jaar. De Onderzoeksraad voor Veiligheid uitte in een rapport forse kritiek op de veiligheid rond Schiphol. De raad constateerde onder meer dat de werkdruk en werkwijze in de verkeerstoren potentiële gevaren met zich meebrengen.

Groei ligt gevoelig

De aanpassingen vormen bovendien een belangrijke stap om de capaciteit van Schiphol verder te vergroten. Sinds de opening van de verkeerstoren in 1991 is Schiphol al fors gegroeid, van 250.000 naar 500.000 vluchten per jaar. Na de verbouwing kan de verkeerstoren straks 700.000 vluchten per jaar afhandelen, al zijn voor verdere groei van de luchthaven ook nog andere aanpassingen nodig.

Maar verdere groei ligt zeer gevoelig, vooral bij omwonenden en natuurorganisaties. Het huidige kabinet beslist pas in 2020 of het maximaal aantal vluchten verder mag worden opgeschroefd. Daarnaast is het met de geplande uitbreiding van vliegveld Lelystad de bedoeling dat een deel van de vluchten wordt verplaatst.

Van papier naar digitaal

Volgens luchtvaartdeskundige Joris Melkert moeten de aanpassingen nu eerst rust brengen in de toren. "Meer mensen in de toren betekent dat één persoon minder vluchten tegelijkertijd af moet handelen. Dat zorgt voor minder stress en daardoor wordt het nog veiliger."

Ook verandert de manier waarop luchtverkeersleiders in de toren met elkaar communiceren. Dat gaat nu nog via zogenoemde flight strips. "Dat is een strookje papier waarop de vluchtgegevens staan van elk individueel vliegtuig, dat wordt doorgegeven tussen de verkeersleiders", legt Melkert uit. "Het vervangen van die strip door een digitale variant, die bovendien door meerdere mensen op hetzelfde moment ingezien kan worden, zorgt voor een grotere voorspelbaarheid en meer rust in de toren."

De verbouwing van de verkeerstoren op Schiphol begint dit najaar en moet volgend jaar zijn afgerond voor de zomervakanties weer beginnen. Dat is traditioneel de drukste periode op de luchthaven.