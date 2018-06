Nieuwe geweldsopleving Israël en Gaza

Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 25 doelen van Hamas na beschietingen uit Gaza, meldt het Israëlische leger. Volgens Israël zijn er vanochtend vanuit Gaza 45 mortierengranaten en raketten richting Israël geschoten, waarvan er zeven zijn onderschept en drie al in Gaza neerstortten.

De raketten waren het Palestijnse antwoord op drie luchtaanvallen van Israël eerder op de avond, schrijft The Times of Israël. Israël voerde die luchtaanvallen naar eigen zeggen weer uit als vergelding voor brandende vliegers en ballonnen, die sinds enkele weken vanuit Gaza de grens over worden gestuurd en landbouwgrond, bos en vee vernietigen.

Grootste opleving

De geweldsopleving is de grootste sinds een officieuze wapenstilstand eind mei, zegt Israël-correspondent Arlene Gelderblom. "Toen kwamen er tientallen raketten uit Gaza, afkomstig van een of meer van de militante groeperingen die in Gaza actief zijn. Ook toen antwoordde Israël met luchtaanvallen. De afgelopen weken was het weer iets rustiger, tot afgelopen nacht."

Aan Israëlische zijde zijn geen doden of gewonden gemeld. Wel zijn er in Israëlische media beelden verschenen van beschadigde huizen en auto's en inslagen op land. Volgens zender Channel 10 TV is een Gazaans projectiel ingeslagen vlak bij een kinderdagverblijf. In Gaza zijn drie mensen gewond geraakt, onder wie twee agenten, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.

'Legitiem'

De verantwoordelijkheid voor de beschietingen vanuit Gaza zijn niet opgeëist door Hamas, maar een woordvoerder keurt de aanval wel goed. "Het is een legitiem recht om bombardementen te beantwoorden met bombardementen", aldus Fawzi Barhoum.

Het Israëlische leger houdt Hamas verantwoordelijk voor de aanvallen, ook die met brandende vliegers en ballonnen. "Israël heeft Hamas meerdere malen gewaarschuwd dat zij mensen moesten tegenhouden die de brandende vliegers richting Israël sturen", zegt Gelderblom. "Eerder zijn er waarschuwingsschoten gelost langs de grens. De afgelopen dagen reageerde Israël met luchtaanvallen."

Spanningen

De spanningen in de Gazastrook zijn dit jaar hoog opgelopen. Sinds eind maart protesteren Palestijnen geregeld aan de Gazaanse kant van de grens. Onder de noemer 'Mars van de terugkeer' eisten de Palestijnen, onder hen nazaten van vluchtelingen van de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948, dat zij mogen terugkeren naar gebieden die in Israël liggen.

Bij Israëlisch ingrijpen vielen er sinds afgelopen maart volgens cijfers van de Palestijnen en mensenrechtenorganisaties meer dan 120 doden bij die protesten. De meeste slachtoffers vielen op 14 mei, de dag dat Israël zijn 70-jarige jubileum vierde; toen kwamen tientallen Palestijnen om het leven. Israël benadrukt dat de veiligheid van zijn burgers in gevaar komt door de grensovertredingen; onder de dodelijke slachtoffers die vielen door Israëlisch vuur zijn volgens Israël veel leden van terreurbeweging Hamas.