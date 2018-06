Familie Mitch Henriquez krijgt niets te horen over rechtshulp voor agenten

De nabestaanden van Mitch Henriquez krijgen geen informatie over de hulp aan de agenten die betrokken waren bij zijn fatale arrestatie.

De familie wilde onder meer weten wat voor rechtsbijstand de agenten hebben gekregen, wie de advocaten heeft ingeschakeld en wat dit kostte. Ze stapten naar de Raad van State, maar die heeft hun eis vandaag afgewezen.

Andere verklaringen

Na de arrestatie zijn 26 agenten gehoord als getuige. Volgens Richard Korver, advocaat van de familie, hebben twee agenten geen gebruikgemaakt van het advocatenkantoor dat door de politie was ingeschakeld. Hun verklaringen zouden compleet anders zijn dan die van de andere agenten.

Henriquez overleed na zijn hardhandige arrestatie in juni 2015. Hij had tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had, waarna hij op zijn kruis wees. Agenten ervoeren dat als bedreiging.

Nekklem

Hij werd door vijf van hen tegen de grond gewerkt, onder meer met een nekklem. Toen bleek dat hij na zijn arrestatie buiten bewustzijn was, is hem niet meteen medische zorg verleend. De volgende dag overleed hij.

Twee van hen zijn eind vorig jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Ze gingen in beroep tegen de veroordeling. Die zaak zal waarschijnlijk eind dit jaar beginnen.