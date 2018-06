Verdachten opgepakt voor verkopen radioactief schroot

De politie heeft vier schroothandelaren opgepakt die radioactief afval zouden hebben verkocht. Het zijn twee mannen uit Friesland, een uit Drenthe en een uit Overijssel. Ze zouden mensen opzettelijk hebben blootgesteld aan radioactieve straling.

Een schroothandelaar uit Friesland kreeg tientallen kilo's afval van de mannen geleverd en daartussen zat radioactief materiaal. Toen hij met het afval langs een detectiepoortje reed, ging het alarm af. De handelaar schakelde daarop de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) in.

De partij radioactief schroot bestond uit ballastblokken, die vermoedelijk uit het ruim van een gesloopt schip komen. Volgens de politie was de totale partij 25 ton en is die helemaal achterhaald, waardoor er geen gevaar meer is voor de volksgezondheid.

Goedkoop

Het afvoeren van radioactief afval kost veel geld. De politie gaat ervan uit dat de verdachten op een goedkope manier van het materiaal af wilden door het tussen ander afval te verstoppen.