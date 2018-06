Confronterend theater in de bajes: 'Elk verzetje is welkom, maar dit is uniek'

Het begint wat ongemakkelijk. Het gevangenispubliek is giechelig. Een van de acteurs staat op vanaf zijn gevangenisbed. Hij zegt: "Ik ben niet van plan hier lang te blijven, ik ben onschuldig". "Ik ook", klinkt het vanuit de zaal. Er wordt gelachen.

Het stuk, de Gevangenismonologen, ging vorig jaar in première. Toen werd het gespeeld in voormalige gevangenissen, met betalend theaterpubliek. Vanaf deze week doen de makers iets spannender. Ze spelen het in vijftien echte gevangenissen, met als publiek degenen waar het stuk over gaat: gedetineerden.

'Ieder verzetje is welkom'

In de sportzaal zijn drie gevangenisbedden neergezet als decor en vier rijen stoelen voor de gedetineerden. Ze zijn er massaal op afgekomen. "Wij hebben hier een dagelijkse sleur", zegt een van hen. "Die twee uurtjes sport en die arbeid die je hier hebt, word je ook poepflauw van."

"Ieder verzetje is welkom, maar dit is iets unieks", zegt een andere gedetineerde. Het is te zien aan de gezichten. Als de zware thema's van het gevangenisleven aan bod komen, verstomt het giechelen meteen. Het gaat over het missen van de kinderen, keuzes, spijt en opzien tegen de vrijlating.