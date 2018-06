Jongen van 9 klimt op dak maar durft er niet meer van af

Een 9-jarige jongen is gisteravond door de brandweer van een dak op Zeeburg in Amsterdam gered. De jongen beklom via raamkozijnen de gevel van een pand aan de Baron G.A. Tindalplein.

Volgens de politie kreeg hij halverwege toch angst in de benen en durfde hij niet meer naar beneden. De jonge klimmer, die Spiderman wordt genoemd door de politie, ging daarom verder omhoog. Hij bereikte uiteindelijk het dak.

Daar bleek dat hij niet meer zelf naar beneden kon. De brandweer heeft hem met een ladderwagen naar beneden gehaald. "Hij was nog net voor donker thuis", aldus de politie tegen AT5 en NH Nieuws.