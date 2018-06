'Eerste grote aanval Taliban op Afghaanse veiligheidstroepen sinds korte vrede'

Zeker 30 Afghaanse militairen zijn gedood bij een hinderlaag in de noordwestelijke provincie Badghis. Volgens de Afghaanse regering zitten de Taliban erachter. Het zou de eerste grote aanval zijn van de radicaal-islamitische organisatie sinds het einde van de ramadan. Het geweld is nog niet direct opgeÃĢist door de Taliban, maar de organisatie pleegt geregeld aanvallen in die regio.

Afgelopen week was er even 'vrede' tussen de strijdende partijen. Vanwege het einde van de ramadan en het afsluitende Suikerfeest legden de Taliban en het Afghaanse leger tijdelijk hun wapens neer. Talibanstrijders konden vrij verschillende steden betreden, waaronder de hoofdstad Kabul, om hun familie te bezoeken.

Zelfmoordaanslagen IS

De Afghaanse regering had gehoopt dat dit tijdelijke bestand tot vandaag zou duren, maar de Taliban zeiden vooraf het bij drie dagen te willen houden. Al op zondagavond, toen hun eigen vredestermijn eigenlijk nog liep, voerden leden van de Taliban een aantal kleine aanvallen uit. Ook zijn er tijdens het Suikerfeest twee zelfmoordaanslagen gepleegd, vermoedelijk door Islamitische Staat, met opgeteld bijna 50 doden en een veelvoud aan gewonden.

President Ghani wilde het staakt-het-vuren aangrijpen om vredesonderhandelingen te starten. De Taliban zeiden op hun beurt alleen met de "marionettenregering" van Afghanistan te willen spreken over vrede als zij eerst kunnen spreken met de Verenigde Staten over het vertrek van buitenlandse strijdmachten. De VS zegt bereid te zijn vredesonderhandelingen te steunen. Onduidelijk is wat dat inhoudelijk betekent.

Opmars Taliban

De Taliban zijn sinds de inval van de VS in Afghanistan in 2001 nog nooit zo sterk geweest. Ze plegen meer aanvallen en hebben grotere delen van Afghanistan in bezit, vergeleken met anderhalf jaar geleden.

In januari van dit jaar hadden de Taliban controle over ongeveer de helft van Afghanistan, zei Rob de Wijk van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies toen tegen de NOS. Die situatie is in de afgelopen maanden niet verbeterd, blijkt uit de weergave van Liveuamap, dat het territorium van de Taliban bijhoudt aan de hand van openbare digitale bronnen.