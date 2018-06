Smartegeld voor families van in Mali en Ossendrecht omgekomen militairen

Nabestaanden van drie omgekomen militairen krijgen smartengeld van Defensie. Minister Ank Bijleveld heeft de families persoonlijk een verhoogde vergoeding aangeboden en die gaan daarmee akkoord, zegt het ministerie van Defensie.

Het gaat om de families van Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24), die in 2016 in Mali bij een ongeluk omkwamen doordat ze met ondeugdelijke mortiergranaten werkten. De derde militair, Sander Klap (35), werd in 2016 dodelijk getroffen bij een schietoefening in Ossendrecht. Hij stond achter een doel dat werd beschoten, met alleen een dunne wand ertussen.

De vergoedingen zijn voor de immateriƫle schade van de nabestaanden. Over een compensatie voor het verlies aan inkomsten bereikten Defensie en de weduwe van Hoving vorige maand al een akkoord. Advocaat Ruperti van de nabestaanden zegt goede hoop te hebben dat ook de weduwen van Roggeveld en Klap hierover snel afspraken kunnen maken met het ministerie.

Niet akkoord met 20.000 euro

Na de dodelijke incidenten uitte de Onderzoeksraad voor Veiligheid harde kritiek op Defensie. Naar aanleiding van het rapport over het ongeluk in Mali trad minister Hennis van Defensie in oktober vorig jaar af.

Eerder had het ministerie een standaardbedrag van 20.000 euro aan smartegeld geboden, maar daar gingen de families niet mee akkoord. De hoogte van het nieuwe bedrag wordt niet bekendgemaakt. De nabestaanden zijn opgelucht en waarderen vooral dat minister Bijleveld het aanbod persoonlijk heeft gedaan, zegt hun advocaat.