Boswachter staat kijkje toe in afgesloten leefgebied Oostvaardersplassen

Belangstellenden die willen weten hoe het nu met de grote grazers in de Oostvaardersplassen is, kunnen met een boswachter en een dierenarts op stap door het leefgebied van de runderen en paarden.

Na de vele discussies deze winter over de Oostvaardersplassen, wil Staatsbosbeheer in alle rust het (afgesloten) leefgebied van de heckrunderen, edelherten en konikpaarden tonen. Staatsbosbeheer organiseert meelooprondes voor kleine groepen (zeven personen).

Vragen over welzijn

"Staatsbosbeheer beseft dat de dieren emoties oproepen, dat er vragen zijn over hun welzijn én er bij mensen behoefte is om de dieren in het afgesloten gebied te zien", schrijft de organisatie op haar website.

Wie mee wil op zo'n ronde kan zich vanaf volgende week online aanmelden, schrijft Omroep Flevoland. Staatsbosbeheer verwacht veel interesse.

Afgelopen winter was veel te doen over het gebrek aan voedsel en het niet bijvoeren van de dieren in de Oostvaardersplassen. De provincie besloot vanwege de maatschappelijke onrust - zo waren er demonstratie en werden boswachters bedreigd - de wilde dieren toch extra voer te geven. Ruim 3200 grote grazers overleefden de winter niet.