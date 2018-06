ProRail vraagt beroepschauffeurs om gevaarlijke overwegen te melden

ProRail opent een meldpunt waar beroepschauffeurs gevaarlijke spoorwegovergangen kunnen doorgeven. Volgens de spoorbeheerder gaat het bij overwegen steeds vaker bijna of helemaal mis. Dat komt deels door onduidelijke verkeerssituaties of storende obstakels en daar wil de organisatie meer inzicht in krijgen.

Na een melding kan ProRail in gesprek gaan met bijvoorbeeld de wegbeheerder of gemeente om de verkeerssituatie te verbeteren.

Vertragingen

Volgens de spoorbeheerder veroorzaken bijna-aanrijdingen vooral vertragingen omdat machinisten moeten remmen. Het aantal treinen dat daardoor vertraging opliep, nam vorig jaar toe van iets meer dan 5700 naar bijna 6000. Bij een kwart van deze incidenten zijn vrachtwagens betrokken.

Een aanrijding met een vrachtwagen is volgens ProRail levensgevaarlijk voor de chauffeur en de machinist en inzittenden van de trein. Ook leiden deze ongelukken tot grote schade aan het spoor, overweginstallaties en de trein. Zo lag vorig jaar het treinverkeer rond Roosendaal dagenlang plat na een aanrijding met een dieplader in Wouw.