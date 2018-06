Floris heeft het record: 600 keer bloedplasma geven

"Je kunt het verslavend noemen." Het is in ieder geval een verslaving voor de goede zaak, die de 68-jarige Floris Langendam heeft. Hij is bloedplasmadonor en komt ongeveer om de week bij de bloedbank in Rotterdam. Vandaag geeft de man uit het Zeeuwse Poortvliet voor de zeshonderdste keer plasma. Een Nederlands record.

"Ik geef bloedplasma, dat is iets anders dan de zogenoemde volbloeddonor", zegt Langendam in het NOS Radio 1 Journaal. "De volbloeddonor mag een paar keer per jaar 650 cc volbloed geven, dat is een zak rode vloeistof. Het duurt dan een paar weken voordat dat door het lichaam is aangevuld. Maar ik geef bloedplasma. Ik lig aan een machine die bloed uit mijn lichaam haalt. Dat wordt gesplit in rode en witte bloedcellen. De witte cellen blijven achter in een zakje, de rode cellen gaan terug. En dat is binnen 24 uur weer aangemaakt."

Het enige nadeel

Langendam startte in 1971 met het geven van bloedplasma en stopte nooit meer. Hij begon omdat er toen nog nog geen manieren waren om antistoffen te maken voor moeders met resusbaby's. En nu gaat hij rustig door, ook de komende jaren. "Het is heel nuttig om te doen en het donoren van bloedplasma levert geen fysieke problemen op. Het ministerie heeft recent de grens verhoogd: je mocht eerder tot 69 plasmadonor zijn, nu tot 79. Dus ik kan voorlopig doorgaan."

Bloedplasma geven kan veel vaker dan 'gewoon' bloed geven. Daarom bezoekt Langendam bloedbank Sanquin veel vaker dan een normale donor. "Als ik niet op vakantie zou gaan, dan zou ik elke twee weken in Rotterdam zijn", vertelt Langendam. "Dan kom je op 26 keer per jaar." Hij is er gemiddeld een uurtje mee bezig. Drie kwartier 'aan de machine', en nog een kwartiertje keuren.

Dat vele bloed geven leidt overigens nog wel tot een klein probleempje. Hij is al 600 keer in zijn arm geprikt. "Dat is wel het enige nadeel", zegt hij. "In het gedeelte van de huid waar veel geprikt wordt, ontstaat veel littekenweefsel. Dat maakt het wat lastiger om erin te prikken."

Langendam is overigens geen wereldrecordhouder. Dat is iemand uit Australiƫ, die al eerder voor de duizendste keer plasma doneerde. Hij is onlangs met pensioen gegaan.

Bloedvoorraad

De bloedvoorraad in Nederland is momenteel overigens minder groot dan Sanquin lief is. Zeker nu de zomervakantie voor de deur staat, is de hoeveelheid bloed die aanwezig is lager dan gewenst. Vooral naar bloedgroepen O of A-positief is veel vraag.