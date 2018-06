Ouders eisen zes jaar na moord op Ximena (15) geld van moordenaar

Ruim zes jaar na de moord op hun dochter willen de ouders van Ximena Pieterse alsnog een schadevergoeding van moordenaar Stanley A.. Daarom stappen ze naar de rechter.

In februari 2012 bracht A. de 15-jarige Ximena om het leven met meer dan twintig messteken. Haar lichaam liet hij naakt achter op straat, voor zijn huis in de Goudenregenstraat in Den Haag. A. kreeg hiervoor zeven jaar cel en tbs.

Slaapplek aangeboden

Ximena was op vrijdagavond 24 februari 2012 op een verjaardagsfeestje in Den Haag. Ze wilde blijven slapen bij een vriendin, maar onderweg raakten de twee meisjes elkaar kwijt.

In de Acaciastraat werd ze tussen 3.00 uur en 4.00 uur gezien, op een bankje. Daar kwam Stanley A. (toen 25) langslopen; ze raakten aan de praat en hij bood haar een slaapplek aan. Volgens de man had dit niets met seks te maken en hadden ze zelfs niet gezoend.

Colaatje

Bij A. thuis in de Goudenregenstraat dronken ze nog een colaatje. Wat er daarna is gebeurd, is niet duidelijk. Stanley A. verklaarde dat hij aan enkele minuten helemaal geen herinneringen meer heeft.

De volgende ochtend, kort na 07.00 uur, kreeg de politie meerdere telefoontjes dat in de Goudenregenstraat een meisje dood op straat lag. Ze werd gevonden op de stoep voor een portiek. Boven aan de trap stond een voordeur open. Ximena had alleen haar sokken nog aan.

Eigen bedrijf

Terwijl haar ouders het verlies van hun dochter verwerken, moeten ze ook hun eigen zaak draaiende houden. Al het geld dat ze krijgen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, steken zij naar eigen zeggen in de zaak.

"Er is al zoveel kapot gemaakt door het verlies van Xiem, dat we er alles aan doen om niet ook zakelijk eraan onderdoor te gaan", vertelt moeder Manuela.

Psychische hulp

Ook kosten voor psychische hulp - de broer van Ximena zit nog altijd in therapie - willen ze vergoed zien. Vader Robert: "Na zoveel jaar wordt er niks meer vergoed. De dader krijgt slaappilletjes en hulp en wij moeten die zelf betalen."

Volgens de ouders is hun tijdens de strafzaak in 2013 afgeraden schadevergoeding te vragen. "In die periode is bij een andere rechtszaak een schadeclaim ingediend, waar heel negatief over werd gesproken. Wij schrokken van de publieke opinie."

Advocaat Lotte Derks moet tijdens de zitting van 25 juni aantonen dat de familie getraumatiseerd is door de moord op Ximena en de gevolgen.