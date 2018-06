Stel haalt 5 miljoen dollar op voor gedupeerden immigratiebeleid VS

Hun doel was 1.500 dollar, maar de Amerikaanse Charlotte en Dave Willner hebben inmiddels al meer dan 5 miljoen dollar opgehaald met een campagne. Het geld wordt gedoneerd aan families die volgens het tweetal gedupeerden zijn van het immigratiebeleid van Trump. Volgens Facebook, het platform waarop de campagne is gestart, is dit de meest succesvolle campagne ooit op het social medium.

De campagne, die 'breng een immigrerende ouder weer in contact met hun kind' heet, is een reactie op het beleid van de Amerikaanse regering tegenover illegale migranten. De migranten worden aangemerkt als criminelen en na aankomst in de VS in hechtenis genomen. Hun kinderen worden elders ondergebracht. Sinds april zijn al bijna 2000 kinderen van hun familie gescheiden. Trump is door de wet in opspraak geraakt.