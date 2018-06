Trump onder druk eigen partij over scheiden kinderen en ouders

President Trump staat onder toenemende druk vanuit zijn eigen Republikeinse partij om een eind te maken aan het beleid waarbij illegale immigranten van hun kinderen worden gescheiden. In de Senaat willen alle Republikeinen een wetsvoorstel steunen dat het mogelijk maakt illegale immigranten samen met hun kinderen op te sluiten.

Of het voorstel kans maakt is zeer de vraag. De Republikeinen hebben in de Senaat een meerderheid van 51 van de 100 zetels, maar ze hebben er 60 nodig. De Democraten zeggen dat een wet niet nodig is, omdat Trump met één pennenstreek een eind kan maken aan de scheiding van moeders en kinderen.

Bovendien moet eerst ook het Huis van Afgevaardigden met een wet instemmen, waar Republikeinse afgevaardigden ook aan voorstellen werken om het beleid te verzachten.

Zerotolerance

Trump zelf lijkt van geen wijken te willen weten. Hij zal de zaak met Congresleden bespreken, maar verdedigde vandaag het 'zerotolerancebeleid' ten aanzien van illegale immigratie krachtig. Hij zei dat hij kinderen niet bij hun ouders wil weghalen, maar dat het de enige mogelijkheid is om te voorkomen dat illegalen het land binnenkomen.

Ook zei hij dat hij "de grenscrisis" wil beëindigen door illegale gezinnen gezamenlijk op te pakken en de grens over te zetten. Hij gaf de Democraten de schuld van de crisis. Volgens hem willen ze dat illegale immigranten "ons land overspoelen".

In de maag

Volgens officiële cijfers zijn tussen 5 mei en 9 juni 2342 kinderen van 2206 ouders gescheiden. In april kondigde minister Sessions van Justitie het zerotolerancebeleid aan, waarbij mensen die illegaal de grens oversteken gevangen worden gezet, ook als ze nog niet eerder teruggestuurd zijn. Omdat kinderen niet in gevangenissen voor volwassenen mogen worden vastgehouden, gaan ze naar aparte centra.

De Republikeinen zitten met de aanzwellende kritiek op het beleid in hun maag, omdat er in november verkiezingen voor het Congres zijn en volgens peilingen een ruime meerderheid van de kiezers het beleid inhumaan en te hard vindt.

Typerend is dat ook twee grote werkgeversorganisaties zich vandaag tegen de scheidingen keerden, omdat ze "wreed en in de strijd met de Amerikaanse waarden" zouden zijn.