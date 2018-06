Automobilisten schieten op elkaar op Maasboulevard in Rotterdam

Twee automobilisten hebben op de Maasboulevard in Rotterdam op elkaar geschoten. Een achtervolging eindigde in een aanrijding in de buurt van het stadion van voetbalclub Excelsior. Daarna stapten de automobilisten uit hun wagen en openden het vuur. Ze sloegen vervolgens op de vlucht.

De politie werd gewaarschuwd door buurtbewoners die getuige waren van de schotenwisseling. Volgens RTV Rijnmond slaagden agenten erin snel een verdachte aan te houden. Later werd in de omgeving nog een tweede arrestatie verricht. De verdachten zijn twee Rotterdammers van 31 jaar.

Op het dak van een bouwkeet in de buurt werd een vuurwapen gevonden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.