Schaapscheerderskou verwacht op eerste zomerdag

Er is een groot temperatuurverschil op komst. De laatste dag van de lente zal morgen in het grootste deel van Nederland aanvoelen als een heerlijke zomerse dag. Maar opvallend genoeg zal het een dag later, de eerste officiƫle dag van de zomer, juist aanvoelen als een lente- of zelfs herfstdag. Dat weersverschijnsel wordt 'schaapscheerderskou' genoemd.

Schaapscheerderskou is geen uniek verschijnsel, legt NOS-weervrouw Willemijn Hoebert uit. "Het komt ieder jaar terug in dezelfde periode, vaak tussen 4 en 20 juni. Het kenmerkt zich door wolkenvelden, soms buien, maar vooral koelte."

Tien graden koeler

Vooral dit jaar gaan we het goed merken, zegt Hoebert. "Het verschil met de warme woensdag is groot: op sommige plaatsen is het donderdag bijna 10 graden koeler. Van 28 naar 18 graden."

Dan nog die opvallende naam: waar komt de benaming schaapscheerderskou vandaan? "De naam is ontstaan, naar wat ik me heb laten vertellen, uit het feit dat schapen vaak al geschoren waren en niet goed tegen de kou konden. Daardoor konden ze in het ergste geval zelfs overlijden. Daarom worden kwetsbare schapen en lammeren tegenwoordig wat later in juni geschoren."

De benaming kan volgens Hoebert ook nog een andere oorsprong hebben. Herders zouden rond deze tijd hun schapen scheren, omdat het weersverschijnsel gepaard gaat met bewolking. Die blokkeren de zon en dat is prettig voor de nog tere huid van de net geschoren schapen.

Lang zitten we trouwens niet in de kou. Hoebert verwacht dat de schaapscheerderskou volgende week verleden tijd is.