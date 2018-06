Kabinet heeft lijsten met financiering moskeeën openbaar gemaakt

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft alle informatie over de financiering van moskeeën vanuit conservatieve Golfstaten openbaar gemaakt. Dat deed hij omdat de Tweede Kamer daarom had gevraagd, nadat Nieuwsuur en NRC Handelsblad zeker dertig islamitische organisaties hadden onthuld die de afgelopen jaren geld hebben gevraagd of gekregen uit Koeweit en Saudi-Arabië.

Het televisieprogramma en de krant baseerden zich op lijsten die de overheid jarenlang geheim hield.

Financiering vanuit conservatieve Golfstaten is omstreden vanwege de zorg dat ze hiermee hun fundamentalistische variant van de islam, het salafisme, exporteren naar Nederlandse gebedshuizen.

Transparantie

De Tweede Kamer vraagt al jaren om transparantie over welke instellingen in Nederland geld ontvangen uit de oliestaten. Het kabinet liet er eerder wel onderzoek naar doen, maar stelde dat er te weinig gegevens zijn om een alomvattend beeld te schetsen.

Vorige maand nog zei Blok dat het een probleem was om de informatie te openbaren, omdat er afspraken waren met de landen die lijsten leverden om de informatie vertrouwelijk te houden. Anders zouden zij de informatie niet meer met Nederland delen.

Volgens minister Blok hebben Saudi-Arabië en Koeweit nu geen bezwaar gemaakt tegen het openbaar maken van de lijsten.