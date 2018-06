Automobilist die Pinkpop-groepje ontweek: 'Had ik maar iets gezegd'

"Daar heb ik nu spijt van. Ik wilde naar huis, was moe, het was laat", zegt ze een dag na de aanrijding. Maar ik had ze moeten waarschuwen. Ik had moeten zeggen: jongens, het is niet handig wat jullie doen."

Het incident blijft door het hoofd van Schmeitz spoken. "Wat als ik wel was gestopt? En ook: wat als ik ze had geraakt? Had ik maar iets gezegd of ze bang gemaakt. Ik voel me er heel erg bezwaard over. Maar ik kan er niks meer aan veranderen."

Verslaggever Lidwien Gevers sprak met Schmeitz, die zondagnacht op de weg van het dodelijke ongeluk reed: