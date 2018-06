Dode en gewonden bij ongeluk op A50, weg dicht

Bij een ongeluk op de A50 in de buurt van Eindhoven is een dode gevallen. Vier andere mensen raakten gewond, schrijft Omroep Brabant. De gewonden werden met ambulances naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde aan het einde van de middag bij het knooppunt Ekkersweijer naar Son en Breugel. Daarbij waren vier auto's en een bestelbusje betrokken. Volgens de politie reed het bestelbusje van achteren in op auto's die langzaam reden of stilstonden in een file.

De A50 richting Son en Breugel is bij Eindhoven helemaal afgesloten. Ook de verbindingsweg van de A2 richting de A50 is dicht. Het verkeer wordt omgeleid.