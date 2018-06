Turkse rapper Ezhel onschuldig aan verheerlijken drugs

De Turkse rapper Ezhel, die was aangeklaagd voor het verheerlijken van drugsgebruik, is op de eerste dag van zijn proces vrijgelaten. De Turkse aanklagers mikten op een jarenlange celstraf, maar volgens de rechter is hij onschuldig.

De rapper (28), die ook in Nederland populair is onder Turkse en Marokkaanse jongeren, werd vorige maand opgepakt in Istanbul. Het Openbaar Ministerie klaagde hem onder meer aan vanwege zijn nummer Geceler, waarin hij rapt dat het licht feller lijkt als je marihuana gebruikt. Verder werd hem verweten dat hij op sociale media een foto plaatste waarop hij te zien is met een cannabisplant.

De zaak leidde tot veel beroering. Amnesty International zag er een bewijs in van de afnemende vrijheid van meningsuiting onder president Erdogan en tienduizenden fans deden mee aan de Twitteractie #FreeEzhel. Desondanks werd twee weken geleden bekend dat het OM de zaak doorzette en een celstraf zou eisen van mogelijk tien jaar.

Volgens het staatspersbureau Anadolu heeft de rechtbank Ezhel nu vrijgelaten omdat hij "geen opzettelijk misdrijf heeft gepleegd". Tientallen fans juichten het besluit toe buiten de rechtszaal in Istanbul.