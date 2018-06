EU wil vluchtelingen voortaan bij de rand opvangen

De Europese Unie wil dat vluchtelingen voortaan aan "de randen van de EU worden opgevangen". Dat moet gebeuren op speciale plekken waar 'echte' vluchtelingen gescheiden worden van economische vluchtelingen. De opvangplekken moeten worden opgezet in nauwe samenwerking met de vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie IOM.

Dat staat te lezen in de voorlopige conclusies waar de Europese leiders volgende week tijdens een top over zullen praten. Op dit moment bespreken topdiplomaten de teksten.

Het opvangen van de vluchtelingen aan de randen van de EU betekent waarschijnlijk het creëren van speciale plekken in landen als Tunesië of kandidaat-lidstaat Albanië.

Mensensmokkelaars

Ook moet er nog meer gedaan worden in Libië om te voorkomen dat mensensmokkelaars asielzoekers in gammele bootjes de zee op sturen. De Libische kustwacht moet verder worden versterkt en nieuwe vluchtelingenroutes moeten meteen worden aangepakt.

Verder staat in de tekst te lezen dat vluchtelingen die geen recht hebben op asiel sneller worden teruggestuurd. De echte vluchtelingen, die door de UNHCR en het IOM ook zo worden benoemd, hebben vervolgens recht om op legale wijze de EU binnen te reizen.

De diplomaten werden het niet eens over een heikel punt in de vluchtelingendiscussie: wie vangt de migranten op en mogen ze daarna doorreizen naar andere landen? Later vandaag bespreken de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron de migratieproblemen tijdens een bijeenkomst in Berlijn.

Donald Tusk

De voorzitter van de Europese Raad, de Pool Donald Tusk, neemt de conclusies de komende dagen onder zijn arm mee tijdens zijn rondreis langs diverse Europese hoofdsteden. Vandaag is hij in Stockholm en later vliegt hij naar Madrid. Morgen bezoekt hij de Oostenrijkse premier Kurz, die als nieuwe voorzitter van de EU vanaf juli een belangrijke rol gaat spelen en vrijdag doet Tusk de Hongaarse hoofdstad Boedapest aan voor een gesprek met premier Orban. Volgende week komt hij ook nog langs bij de Nederlandse premier Rutte, Merkel en May. Hij hoopt met zijn rondreis de Europese landen op één lijn te krijgen.

Het idee om vluchtelingen buiten de EU op te vangen is al eerder geopperd in de nasleep van de grote vluchtelingencrisis van 2015 door onder anderen de Hongaarse premier Orban.