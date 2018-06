Acht jaar cel voor doden echtgenoot na mishandeling

Een marktkoopvrouw uit Den Haag moet acht jaar de cel in voor het doodsteken van haar man. Ze deed dat na een lange periode van mishandelingen door haar man.

Het 59-jarige slachtoffer was een bekende op de Haagse markt, waar het echtpaar een marktkraam had. Ze waren al dertig jaar samen en op de markt dacht iedereen dat ze gelukkig waren, schrijft Omroep West.

Jarenlang mishandeld

Tijdens de rechtszaak schetste de vrouw een ander beeld. Ze vertelde dat ze al jaren mishandeld werd. Met name de laatste twee jaar zou hij haar geregeld geslagen hebben als hij dronken was. Ook vertelde ze dat haar man haar arm op acht plekken brak. Aangifte deed ze echter niet. "Ik schaamde me ervoor", zei ze.

Eind november 2017 ontstond er opnieuw ruzie. De man zou zijn vrouw daarbij aan haar haren naar de slaapkamer hebben gesleept. Daar sloeg hij haar op haar neus en beet in haar neus. "Ik heb nog nooit zo'n pijn gevoeld", zei de vrouw.

Ze wist zich los te rukken, rende naar de keuken, pakte een broodmes en stak haar man meerdere keren in de hartstreek.

Zelfverdediging

Volgens de vrouw was er sprake van zelfverdediging. "Als ik hem niet had vermoord, dan had hij mij vermoord." Maar de rechtbank vindt dat ze veel te ver is gegaan en oordeelt dat ze ook weg had kunnen lopen.

Of de vrouw een vooropgezet plan had om haar man te doden, is volgens de rechtbank niet vast te stellen. Ze wordt daarom niet voor moord, maar voor doodslag veroordeeld.

Het Openbaar Ministerie had elf jaar cel geƫist. De straf valt lager uit omdat de rechtbank er rekening mee heeft gehouden dat de vrouw jarenlang onder druk stond door het geweld en dat zij verminderd toerekeningsvatbaar was.