Meldpunt voor boeren die door supermarkten worden afgeknepen

Boeren krijgen een eigen meldlijn waar zij anoniem kunnen melden dat zij worden afgeknepen door supermarkten of andere afnemers van hun producten. Dat heeft minister Schouten van Landbouw gezegd op NPO Radio 1.

Zij wil misbruik door grote marktpartijen "zoals een bepaalde supermarktketen" aanpakken. Ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) krijgt hier een rol in. Schouten begrijpt dat boeren dit probleem niet altijd zelf in de openbaarheid kunnen aanpakken. "Want als je over je afnemer gaat klagen, kan het zijn dat je heel snel klaar bent", zegt zij.