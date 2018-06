Roodbeen en Kijk in de Vegte volgen Ekdom op bij NPO Radio 2

Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte worden de nieuwe presentatoren van de ochtendshow op NPO Radio 2. Dat is vanochtend bekendgemaakt op de publieke zender. Ze volgen daarmee dj Gerard Ekdom op die vanaf september aan de slag gaat voor Radio 10, één van de radiozenders van John de Mol. Roodbeen wordt de 'hoofdpresentator', Kijk in de Vegte wordt zijn vaste sidekick.

Roodbeen en Kijk in de Vegte zijn geen onbekenden voor NPO Radio 2. Roodbeen is nu van maandag- tot donderdagavond en op zondagochtend te horen op de zender, Kijk in de Vegte presenteert in het weekend een programma. Wie hen gaat opvolgen, is nog niet bekend.

Luistervrienden

De twee werkten al eerder samen in een programma. In het voorjaar, tijdens de vakantie van Gerard Ekdom, presenteerden ze twee weken lang het ochtendprogramma. "Die samenwerking beviel ontzettend goed", zei Kijk in de Vegte vanochtend. "We kregen zoveel leuke reacties van onze luistervrienden. En toen had ik zoiets voor mezelf: hoelang wil ik mij daartegen verzetten?"

Het nieuwe programma, Jan-Willem Start Op, is vanaf 2 juli vanaf 06.00 uur 's ochtends te horen op de zender. De laatste ochtendshow van Gerard Ekdom op NPO Radio 2 wordt volgende week vrijdag uitgezonden.