Indonesische veerboot gezonken, tientallen opvarenden vermist

In Indonesië hebben reddingswerkers de zoektocht hervat naar overlevenden van een veerboot die gisteren zonk op het Tobameer in Noord-Sumatra. De zoekactie wordt bemoeilijkt door zware regenval en golven van zeker twee meter hoog.

Het schip was overvol: het had plek voor 60 mensen, maar er waren zeker 80 mensen én verschillende motorfietsen aan boord. Volgens het Indonesische rampenagentschap zijn er onbevestigde berichten dat er zelfs 130 mensen aan boord waren.

Gered

Achttien mensen zijn inmiddels uit het water gehaald door schepen die in de buurt van de veerboot waren. Van een vrouwelijke passagier is het lichaam inmiddels geborgen. Waardoor het schip precies is gezonken is niet duidelijk: het schip vertrok gisteren in slecht weer uit de haven van Simanindo en was onderweg naar Tigaras. Kort na vertrek zonk het al.

Ongelukken met veerboten in Indonesië zijn bepaald geen zeldzaamheid. Afgelopen week kwamen dertien mensen om het leven toen een veerboot met 43 mensen aan boord zonk. Een speedboot met 30 mensen aan boord zonk eveneens: daarbij kwamen twee mensen om het leven.