Wekdienst 19/6: Macron naar Merkel en strafeis in zaak-Savannah

Goedemorgen! Het Openbaar Ministerie komt met strafeis in de zaak van Savannah en de wereldberoemde echtelieden Beyoncé en Jay-Z treden samen op in Amsterdam.

Bewolking overheerst en lokaal valt ook nog wat regen of motregen. Vanmiddag breekt hier en daar de zon door. Het wordt 20 tot 23 graden. De zuidwestenwind is matig. Morgen is het vrij zonnig en zomers weer. Daarna wordt het killer en wisselvallig met enkele buien.