Fransen in de rij voor hun eigen coffeeshops

De Franse justitie is een onderzoek gestart, een minister wil een "totaalverbod" en de media raken er niet over uitgepraat. Frankrijk is in de ban van de coffeeshop.

Kort geleden werd met veel bombarie aangekondigd dat in Parijs een eerste echte coffeeshop was opengegaan, met de cryptische naam Cofyshop. Onmiddellijk stonden er lange rijen en moest een bewaker voor de deur worden gezet. "Op een gegeven moment stonden hier 500 mensen, het leek wel Amsterdam!", jubelde eigenaar Joaquim Lousquy, die eerder in Parijs een bordeel opende met plastic poppen in plaats van prostituees.

Maar het bleek uiteindelijk allemaal wel mee te vallen. In de winkel van Lousquy worden alleen middelen met CBD-olie verkocht. Het omstreden THC-onderdeel van cannabis, dat hallucinerend kan zijn, zit volgens de eigenaar niet of nauwelijks in de verkoopwaar. Maar de geest was toen al uit de fles en de Franse media gingen op onderzoek uit.

Tien CBD-shops in Frankrijk

In Parijs bleken al zeker drie van zulke winkels te bestaan. Volgens dagblad Le Parisien zijn er in heel Frankrijk zo'n tien CBD-shops. De krant Libération maakte bekend dat het Zwitserse bedrijf BioKonopia in Frankrijk zo'n dertig winkels wil openen waar de cannabisolie te koop is.

Veel van die bedrijven zeggen juist dat ze helemaal niks te maken willen hebben met blowen en aanverwanten. "Wij verkopen 500 soorten producten met cannabis-bestanddelen, van oliën tot crèmes", aldus BioKnopia.

Toch leidden alle berichten tot grote paniek bij justitie en in de politiek. Iedereen vreesde voor 'Amsterdamse toestanden'. Frankrijk heeft jarenlang kritiek gehad op het liberale Nederlandse drugsbeleid. Het probleem in Frankrijk is dat er nog niet of nauwelijks regels zijn voor de CBD-verkoop.