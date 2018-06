Nieuwe staking Air France-KLM lijkt voorlopig van de baan

Het grootste deel van het Franse personeel van luchtvaartmaatschappij Air France-KLM legt het werk voorlopig niet opnieuw neer. Het was de bedoeling dat de Franse werknemers vanaf 23 juni weer zouden staken.

Negen van de tien vakbonden zeggen nu dat ze willen wachten op de benoeming van de nieuwe bestuursvoorzitter, zodat de onderhandelingen eventueel kunnen worden hervat. De pilotenvakbond zegt de acties wel gewoon door te zetten.

De vierdaagse staking werd begin deze maand aangekondigd. De bonden eisen een directe loonsverhoging van 6 procent voor het personeel van Air France. Er wordt al sinds februari geregeld gestaakt bij de luchtvaartmaatschappij wat het bedrijf honderden miljoenen heeft gekost.

De huidige interim-voorzitter van de luchtvaartmaatschappij liet vorige week weten dat ze niet van plan is met de bonden over de salarissen te onderhandelen. Ze mag naar eigen zeggen als interim-bestuurder geen cao-gesprekken voeren.

Slepend loonconflict

Volgens de vakbonden is er sinds het aftreden van topman Jean-Marc Janaillac geen vooruitgang geboekt. De topman had in het slepende loonconflict zijn toekomst bij de luchtvaartmaatschappij in handen gelegd van zijn personeel.

Dat mocht stemmen over een salarisaanbod van zeven procent loonsverhoging in vier jaar tijd. Als de werknemers niet akkoord gingen, zou hij zijn functie neerleggen. Het merendeel van het personeel stemde tegen.