Waterloo-steek van Napoleon geveild voor 350.000 euro

Hij droeg hem op de dag dat hij ten onder ging tijdens de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815. En vandaag bracht deze steek van de Franse keizer Napoleon Bonaparte op een veiling in Lyon verrassend veel meer op dan was gedacht.

Kenners hadden gerekend op zo'n 40.000 euro. Maar uiteindelijk werd de steek voor 280.000 euro verkocht. Daar kwamen nog kosten bij waardoor een anoniem gebleven verzamelaar er uiteindelijk 350.000 euro voor betaalde.

De vrij eenvoudige steek van bijna een halve meter breed werd na de beroemde slag gevonden door een Nederlandse officier. Decennia later, in 1897, werd de hoed gepresenteerd op de internationale tentoonstelling in Brussel.

Geen recordsteek

Vandaag werd de hoed getoond in een doos van die tentoonstelling. Een particulier kreeg de steek in 1986 in eigendom en bood hem te koop aan bij het veilinghuis De Baecque et AssociƩs in Lyon.

Het is nog geen record voor een hoed van de keizer. Vier jaar geleden betaalde een Zuid-Koreaan voor een ander exemplaar nog 1,8 miljoen euro. Die steek bleek in een veel betere staat en kwam bovendien uit de prestigieuze collectie van de prinselijke familie van Monaco.