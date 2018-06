Tot 2030 verbouwing stations Amsterdam CS en Zuid: kosten 350 miljoen euro

De treinstations Amsterdam CS en Zuid gaan de komende jaren op de schop. Tot 2030 wordt er 350 miljoen euro uitgetrokken om daar meer treinen te kunnen laten rijden en zo meer reizigers te vervoeren, heeft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer laten weten.

Amsterdam CS is met zo'n 200.000 reizigers per dag nu al een van de drukste stations van Nederland. CS moet groeien van 34 treinen per uur naar 57, zodat op de trajecten naar Alkmaar, Arnhem en Nijmegen ook een tienminutendienst komt.

Minder sporen CS

De staatssecretaris kiest voor een variant waarbij het aantal sporen op Amsterdam CS juist wordt teruggebracht van 15 naar 9. Ze baseert zich op onderzoek waarbij deze mogelijkheid met 9 doorgaande perronsporen aansluit bij de vraag naar vervoer en bijdraagt aan een "robuuste dienstregeling".

Daar hoort wel bij dat een groot deel van de internationale reizigers over Amsterdam Zuid moet gaan, dat een vijfde en zesde spoor krijgt.

Dat station wordt verbouwd tot "internationale hub" met zeer frequente aansluitingen op de stedelijke ov-verbindingen en naar Schiphol. Volgens de staatssecretaris sluit dat voornemen aan bij het internationale karakter van de Zuidas.

Meer inwoners

Naar verwachting komen er binnen tien jaar 500.000 inwoners bij in de Randstad. De staatssecretaris wil dat mensen die gebruik maken van de trein vlot naar hun werk, familie, vrienden of studie kunnen.

NS luidde eerder de noodklok over het terugbrengen van het aantal perrons op CS. Topman Roger van Boxtel vond dat Amsterdam zichzelf en het land daarmee te kwetsbaar maakte.