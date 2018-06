Celstraf geëist voor aanrijden kind (12) na belletje trekken

Tegen een man uit Purmerend is een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist voor het opzettelijk aanrijden van zijn 12-jarige buurjongen. De jongen brak bij de aanrijding in januari vorig jaar een been en moest lang revalideren.

De buurman van Ivano was boos omdat de jongen en zijn vriendjes aan het belletje trekken waren, meldt NH Nieuws. "Ik kom hier de bocht om en hij snijdt me af, waardoor ik val. Dan remt hij en vervolgens rijdt hij over mijn been heen", vertelde Ivano vorige week aan de regionale omroep. Na de aanrijding ging de verdachte, een inmiddels 54-jarige man uit Purmerend, ervandoor. Kort na het incident meldde de automobilist zich bij de politie.

De gebeurtenis speelt nog altijd een belangrijke rol in het leven van de inmiddels 13-jarige jongen uit Purmerend. Volgens zijn moeder zit hij tegenwoordig vooral achter de spelcomputer en speelt hij bijna nooit meer buiten. "Dat wil hij gewoon niet."