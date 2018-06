Malieveld Den Haag deze zomer afgesloten voor opknapbeurt

Het Malieveld in Den Haag wordt deze zomer opgeknapt. In juli en augustus zijn er daarom geen evenementen en demonstranten moeten voorlopig een andere plek zoeken als ze in Den Haag willen protesteren. Het terrein wordt ge√ęgaliseerd, er wordt nieuw gras gezaaid en er komt een nieuw afwateringssysteem zodat er geen plassen meer ontstaan.

Door het intensieve gebruik van het Malieveld zijn er door de jaren heen forse kuilen ontstaan en na hoosbuien vormen zich daardoor grote plassen. Een nieuwe grasmat met daaronder een drainagesysteem en natuursteenkorrels moeten daar een einde aan maken. Het opknappen van het terrein van ruim tien hectare gaat volgens beheerder Staatsbosbeheer zo'n 650.000 euro kosten.

De Veteranendag op 30 juni is voorlopig het laatste evenement. Een deel van het Malieveld wordt voor het eerst in september weer gebruikt tijdens de kermis. Om het ingezaaide gras rust te geven wordt een ander deel pas in oktober weer opengesteld.